Congonhas: TRT volta a interditar faixa de pedestre onde morreu funcionária

As faixas de pedestres usadas por trabalhadores que se deslocam a pé pelo pátio de aeronaves do aeroporto de Congonhas, na capital paulista, estão novamente interditadas por risco de atropelamento. Publicada nesta segunda-feira (24), a decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2).

O terminal aéreo de passageiros, o mais movimentado do país, é administrado pela concessionária espanhola Aena desde outubro de 2023. Procurada, a empresa não respondeu até o fechamento desta reportagem. O texto será atualizado quando um posicionamento for enviado.

Segundo a desembargadora Claudia Mara Freitas Mundim, que assina a decisão, as medidas adotadas pela Aena "não eliminam integralmente os riscos de os trabalhadores serem atingidos por veículos, já que circulam pelo pátio, concorrendo na utilização do espaço físico". Dessa forma, volta a vigorar a interdição estabelecida por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no ano passado.