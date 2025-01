Com ajuda de Musk, Trump pode desmontar proteção trabalhista da era Biden

Agora, com a volta de Trump, algumas regras aprovadas no governo Biden estão na berlinda. Exemplos concretos são a regulamentação para proteger trabalhadores expostos ao calor excessivo e a medida para facilitar o pagamento de horas extras a pelo menos quatro milhões de pessoas com jornadas superiores a 40 horas semanais.

Musk pode esvaziar agências federais voltadas à proteção de trabalhadores

A retórica inflamada do republicano nunca deu margem a dúvidas sobre sua opinião a respeito de questões trabalhistas. Em agosto do ano passado, numa conversa com o bilionário Elon Musk, Trump insinuou que "grevistas" deveriam ser dispensados de suas empresas.

A declaração teve ampla repercussão e embasou um processo por "tentativa de intimidação" movido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automotiva dos Estados Unidos contra ambos.

A própria nomeação de Musk para a chefia do Departamento de Eficiência Governamental, com a missão de cortar gastos públicos, fornece pistas de possíveis impactos sobre a área trabalhista.

Em resposta a outro questionamento na Justiça, o bilionário sul-africano radicado nos Estados Unidos colocou em xeque a própria constitucionalidade do Conselho Nacional de Relações do Trabalho (o NLRB, na sigla em inglês), um órgão do governo federal. Trump, por sua vez, já ameaçou substituir conselheiros "pró-trabalhadores" do NLRB.