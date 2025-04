CNI quer restringir proteção contra frio para trabalhadores de frigoríficos

Uma nota técnica do MPT (Ministério Público do Trabalho) mostra que, em números absolutos de acidentes, as indústrias de carne só ficam atrás de hospitais (63 mil) e supermercados (31 mil), segmentos com contingente de empregados formais quase três vezes maior.

Uma das principais medidas de proteção dos trabalhadores de frigoríficos é a pausa para recuperação térmica, prevista no artigo 253 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A medida prevê 20 minutos de repouso, a cada 1 hora e 40 minutos de atividade, para recuperar o corpo dos efeitos do frio.

Defendido pela CNI, o projeto de lei (PL) 2363/2011 restringe o alcance dessas pausas. O texto é de autoria do ex-deputado federal Sílvio Costa e atualmente encontra-se sob relatoria de Túlio Gadêlha (Rede-PE), na Comissão de Trabalho da Câmara.

A proposta, no entanto, é objeto de críticas. "A limitação das horas de trabalho, juntamente com a manutenção das pausas [da forma como manda o artigo 253], comprovadamente são as medidas mais importantes para preservação da vida e da saúde dos trabalhadores", afirma Leomar Daroncho, procurador do MPT.

PL restringe 'pausas térmicas' e pode excluir maioria de empregados de frigoríficos

Pelo texto do PL 2363/2011, só teriam direito ao intervalo os profissionais que atuam no interior das chamadas "câmaras frigoríficas" — ambientes de armazenamento de carne com temperatura abaixo de 4°C — e aqueles que movimentam cargas entre locais com uma diferença mínima de climatização de 10°C.