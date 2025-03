Imposto de 10% sobre ricos: seguiremos a Suécia ou continuaremos Brasil?

Pense no exemplo de um advogado, sócio de um importante escritório que atende grandes empresas do país. Não importa se ele, como pessoa física, recebe R$ 50 mil ou R$ 100 mil por mês entre lucros e dividendos: a única certeza é a de que seu CPF escapará ileso de qualquer mordida do Leão.

A prática estimula, inclusive, fraudes trabalhistas. Profissionais que na prática são empregados viram sócios de empresas para não pagar impostos. Ou então abrem empresas de uma só pessoa para recolher apenas os tributos da pessoa jurídica — se um trabalhador CLT tem praticamente um terço de seu salário descontado, um pejotizado pode pagar menos da metade disso. Desnecessário dizer como isso impacta as contas da Previdência, aquela que está sempre à beira do colapso.

Paulo Guedes, ex-ministro de Bolsonaro, também propôs taxação de lucros e dividendos

A isenção de tributos sobre lucros e dividendos é tão disfuncional no Brasil que até mesmo Paulo Guedes, herói da Faria Lima e ex-czar da economia de Jair Bolsonaro, tentou extingui-la.

Para quem não se recorda, a proposta de Guedes era consideravelmente mais pesada que a de Haddad: uma mordida de 20% sobre lucros e dividendos a partir de R$ 20 mil. A proposta chegou a ser aprovada na Câmara, com uma alíquota reduzida para 15%. No fim das contas, porém, foi engavetada no Senado.

Se a isenção para quem ganha até R$ 5 mil mensais parece certa, o mesmo não se pode dizer sobre a tributação do andar de cima. A campanha contra a ideia do governo e a favor dos 140 mil cidadãos que pagam bem menos do que deveriam já está a pleno vapor.