Governo 'perde tempo' ao não apoiar fim do 6x1, diz líder do movimento VAT

Vereador eleito no Rio de Janeiro pelo PSOL e fundador do movimento VAT (Vida Além do Trabalho), Rick Azevedo afirma que o governo Lula "perde tempo" e "já deveria ter se posicionado de forma incisiva" sobre o fim da escala 6x1 — de seis dias de expediente para um de descanso.

Depois de viralizar no ano passado nas redes sociais, a proposta foi oficialmente encaminhada ao Congresso Nacional no final de fevereiro, por meio de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) protocolada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

Em entrevista exclusiva à coluna, o líder do VAT classifica de "malabarismo escravocrata" os argumentos de economistas e entidades empresariais que questionam o fim da escala 6x1, e afirma que vem conversando com centrais sindicais para que a pauta seja o mote do 1º de maio, dia do trabalhador. "Em breve, a gente vai atualizar as redes sociais e soltar uns cards com local e horário dos atos", diz.