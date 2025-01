Benefício para o topo da pirâmide não é tido como gasto, critica economista

Essa discussão vem sendo desenvolvida há um tempo. No próprio âmbito do G20, por exemplo, o Brasil pautou muito a discussão da tributação de grandes fortunas. Isso já é uma agenda pessoal do ministro da Fazenda há um tempo.

O Brasil tem no imposto de renda em si uma regressividade. O pessoal do 1% do topo paga menos impostos que os 9% anteriores.

O que está sendo proposto não é nem suficiente para garantir a progressividade do 1% do topo. Porque os 9% anteriores pagam em alíquota efetiva, pelas nossas contas, 12,5%. O que está sendo proposto é que a alíquota efetiva do topo seja de 10%.

Então, é muito suave o que está sendo proposto. Agora, realmente, para você fazer uma taxação de grandes fortunas de amplo alcance, é importante você ter algum tipo de coordenação internacional, que é o que o Haddad também tentou durante o âmbito do G20.

Essa pauta foi muito levada à frente, exatamente para você tentar ter uma coordenação global para não ter esse problema de fugas de capital.