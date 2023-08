Publicado pela editora Boitempo, o livro é resultado de uma temporada do autor na Universidade da Pensilvânia, estado decisivo para compreender a chegada de Trump à Casa Branca.

Laços de solidariedade

Basicamente, Braga refuta a ideia da inveja como motor do crescimento da direita radical por um motivo bastante convincente: as classes trabalhadoras dos pólos desindustrializados do interior do país jamais aspiraram ao estilo de vida das "elites" descoladas e intelectualizadas de Nova York ou São Francisco.

O argumento central do livro é que as mudanças provocadas pelo que se convencionou chamar de neoliberalismo, a partir dos anos 1980, erodiram os laços de solidariedade construídos ao longo de três décadas de fordismo e de Estado de Bem-Estar Social, no pós Segunda Guerra Mundial.

E isso tem relação com o capitalismo profundamente racializado da maior economia do planeta. Ao longo das últimas quatro décadas, empregos precários e mal pagos deixaram de ser exclusividade de negros, latinos e outros grupos sociais historicamente estigmatizados.

Além da deterioração do mercado de trabalho, as populações que aderiram a Trump também assistiram à escalada de problemas antes restritos às grandes metrópoles, como a violência urbana e o tráfico de drogas.