OIT: 3,8 bi de pessoas não têm 'proteção social' contra mudanças climáticas

O documento também faz um recorte de gênero e evidencia como as mulheres são mais prejudicadas. De forma geral, apenas 28,2% delas dispõem de alguma proteção social. Entre os homens, esse índice chega a 39,3%.

No caso específico de auxílios para a maternidade, a cada 100 mães com bebês recém-nascidos, menos de 37 têm licença remunerada. "A exposição aos perigos das alterações climáticas tem consequências na morbilidade e mortalidade materna e neonatal", diz um trecho do relatório.

A OIT defende que países com "capacidades fiscais limitadas" recebam apoio financeiro internacional. "Mitigar a crise climática e alcançar uma transição [energética] justa exige que se dê atenção suficiente à construção de sistemas de proteção social universais baseados em direitos", finaliza a publicação.