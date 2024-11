Câmara deve votar projeto de motoristas de app ainda neste ano, diz relator

Governo reconsidera ideia de MEI para motoristas

Já no caso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o governo passou a cogitar a criação de uma categoria especial de MEI (Microempreendedor Individual) para os motoristas.

Inicialmente, o governo resistia à ideia por causa do alto impacto do regime para o caixa da Previdência. Em geral, um MEI paga apenas 5% sobre o salário mínimo, muito abaixo do desembolsado por um empregado CLT (que pode recolher até 14%). Além disso, mantidas as regras atuais, os aplicativos não contribuiriam para o INSS.

No entanto, em entrevista recente a um canal do governo no Youtube, o Ministro do Empreendedorismo, Márcio França, afirmou que o governo está "chegando a um certo consenso" sobre a criação de uma categoria especial de MEI para os motoristas de aplicativo, assim como acontece para os caminhoneiros — atualmente, eles pagam 12% sobre o salário mínimo (R$ 169,44) em contribuição previdenciária.

Ainda não está claro como funcionaria a nova modalidade de MEI para os motoristas de app. A coluna apurou que uma audiência sobre o assunto está agendada para esta semana com França. O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, também deve participar do encontro.

Adaptando a proposta encaminhada pelo governo ao Congresso, o relatório de Coutinho prevê o pagamento de 7,5% para os motoristas e de 22% para as plataformas sobre um quarto da remuneração repassada pelas empresas aos condutores.