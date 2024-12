Mercado só vai acalmar quando aposentado ganhar menos de um salário mínimo

O governo até tentou pautar esse debate, ao sugerir a tributação mínima de 10% para quem ganha acima de R$ 50 mil por mês, de forma a compensar a isenção de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil — uma das principais promessas de campanha de Lula. Entretanto, agora não há dúvidas, errou feio no timing e no empacotamento da ideia, apresentada de forma vaga e pouco convincente.

A disparada do dólar e dos juros mostra que faltou tato político à cúpula do Planalto. Por mais contraintuitivo que possa parecer, não é trivial convencer a sociedade — principalmente, o topo da pirâmide — de que ricos precisam urgentemente pagar mais tributos para bancar o pacto social proposto pela Constituição de 1988. Essa, inclusive, será a grande discussão da segunda fase da reforma tributária.

Garantir ao menos um salário mínimo para cada beneficiário do INSS foi uma escolha feita em nome de um projeto civilizatório. Já a política de valorização do salário mínimo teve papel essencial na retirada de milhões de famílias da pobreza e na dinamização do mercado consumidor interno.

Na ponta do lápis, cálculos mostram que essa despesa pode não caber no orçamento, mesmo com o aumento da arrecadação, e precise ser revista num curto espaço de tempo. A questão é a ordem das prioridades: antes de tungar pobres, convém cobrar ricos — ou estaremos fadados a ser um país ainda mais desigual do que infelizmente já somos.