Senado aprova projeto que cria teto para crescimento do salário mínimo

O gasto do governo com o BPC cresceu nos últimos anos, especialmente devido a ações judiciais. Um dos objetivos do projeto era evitar fraudes e uso indevido do benefício, conforme destacou o relator do projeto, senador Rogério Carvalho (PT-CE). O senador Eduardo Braga (MDB) argumentou que o orçamento do BPC vai ultrapassar os R$ 100 bilhões.

Foi costurado um acordo com o governo para que o trecho seja vetado pelo presidente Lula. O objetivo era que não fossem feitas mudanças na redação do texto, evitando assim que o projeto tivesse que retornar à Câmara. Os demais pontos do texto foram aprovados pelos senadores.

O que diz o projeto

O texto aprovado limita o crescimento do salário mínimo a 2,5% acima da inflação do ano anterior. Determina ainda valorização mínima de 0,6% acima da inflação em caso de recessão econômica. A medida, segundo o Ministério da Fazenda, deverá gerar economia de R$ 109,8 bilhões de 2025 a 2030.

Na Câmara foram afrouxadas as mudanças no BPC. Foi retirada a proposta que excluía do cálculo da renda familiar per capita os rendimentos de familiares que não moram na mesma casa, mas ajudam o beneficiário. Segundo deputados, isso prejudicaria um beneficiário com deficiência que mora numa casa, mas recebe cuidados de um parente que habita o mesmo lote, mas em outro domicílio. Foi eliminada ainda a proposta do governo de incluir posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terras, do cálculo da renda.

O projeto manteve a necessidade de apresentação de documento com exame biométrico para receber o benefício. A obrigatoriedade havia sido proposta pelo governo. No entanto, o relator incluiu exceções, como idosos com dificuldades de locomoção ou pessoas que moram em localidades remotas.