R$ 85 milhões: fóssil de Estegossauro movimenta mercado de ações

Escavação de um fóssil de estegossauro nos EUA Imagem: Linkedin/Rally

Apelidado de "Steg", o fóssil foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês), um veículo de investimentos do país. Ainda há uma boa parte do esqueleto enterrada no Estado de Wyoming, nos Estados Unidos.

Fóssil de R$ 85 mi

O estegossauro que será lançado resultará em 200 mil ações, repartidas entre os investidores por US$ 68,75. Ou seja, espera-se arrecadar US$ 13,750 milhões (cerca de 85 milhões de reais).

As ações serão vendidas por meio do aplicativo da empresa e pelo site oficial da Rally, fugindo do padrão do mercado de ações. Em entrevista ao New York Times, o cofundador e diretor de Produtos da Rally disse estar confiante no sucesso do investimento.