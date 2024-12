Lula diz a Galípolo que jamais vai interferir no trabalho do Banco Central

O presidente Lula (PT) publicou um vídeo nesta sexta-feira (20) nas redes sociais, em que deseja boa sorte ao futuro presidente do Banco Central Gabriel Galípolo e diz que "jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no BC".

O que aconteceu

Lula afirmou que novo presidente do BC é um "presente" ao Brasil. "Você será o mais importante presidente do Banco Central que o Brasil já teve, porque será o presidente com mais autonomia", declarou.

Presidente disse ainda que vai proteger regras fiscais. "Seguimos mais convictos que nunca que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras", falou. "Tomaremos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e ficaremos atentos para novas medidas."