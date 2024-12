Campos Neto diz que autonomia do BC livrou banco de 'decisões populistas'

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira (20), em live no canal oficial da instituição no YouTube, que a autonomia conquistada durante sua gestão foi fundamental para a estabilidade econômica do país.

Segundo Campos Neto, a independência da política monetária "evita a influência de decisões populistas", contribuindo para maior confiança de investidores e produtores. A fala marcou sua despedida do cargo, com elogios ao modelo que separa ciclos políticos das decisões econômicas.

O que aconteceu

