Fim da escala 6x1 'vai contra tudo o que a gente produziu', diz Campos Neto

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, voltou a criticar nesta segunda-feira (18), durante apresentação em evento promovido pela Consulting House, o fim da escala 6x1. Segundo ele, o projeto apresentado na Câmara dos Deputados vai contra as reformas determinantes para a recente redução da taxa de desemprego.

O que aconteceu

Campos Neto vê evolução do desemprego no Brasil como surpreendente. Ao apresentar as projeções, o presidente do Banco Central avalia que a menor taxa de desocupação da história não era aguardada pelos analistas do mercado financeiro. 'A gente errou consecutivamente as expectativas e o desemprego continua surpreendendo', diz Campos Neto.

Presidente do BC atribui menor desemprego da história às reformas trabalhistas. Segundo o presidente do BC, a baixa desocupação apurada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é resultado das mudanças sancionadas em 2017. "Eu acho que grande parte da surpresa do desemprego se deve às reformas trabalhistas que a gente fez", revela.