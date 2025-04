Banco Master reduz taxas do CDB em 3 pontos percentuais

Ao anunciar a compra do Master na sexta-feira passada, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, declarou que as taxas do CDB do Master seriam reduzidas gradativamente. O plano seria chegar ao patamar do próprio BRB, da ordem de 98% do CDI.

O Master cresceu de forma agressiva nos últimos anos ao oferecer as maiores taxas do mercado para o CDB. A oferta dos papeis se deu pelas corretoras, sobretudo a XP, e contou com um marketing atrelado às garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Apesar de ser considerado um papel mais arriscado — na XP é classificado como risco médio alto — isso poderia ser controlado com a recomendação de limitar o aporte a R$ 250 mil, que é o teto garantido pelo FGC em caso de calote.

O Master chegou a oferecer taxas de 120% a 140% do CDI, enquanto na maioria dos bancos essa taxa costuma ser ligeiramente acima ou abaixo de 100% do CDI. O Master encerrou o ano passado com R$ 30,8 bilhões em depósitos de CDB, um crescimento de R$ 4 bilhões em relação ao ano anterior. Isso apenas no Master. Outras operações do conglomerado, o banco Voiter e Will, também captaram via CDBs.