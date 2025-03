Banco estatal de Brasília assume o Banco Master

Conhecido por oferecer um título de CDB extremamente agressivo, com um dos maiores rendimentos do mercado, o Banco Master acaba de ter o seu controle adquirido pelo BRB, o banco estatal de Brasília.

O BRB adquiriu 100% das ações preferenciais e 49% das ordinárias, passando a deter 58% do capital total do banco de Daniel Vocaro. Vocaro segue, portanto, com a maioria das ações votantes (ordinárias), mas irá para o Conselho, deixando a presidência executiva.

Além do CDB agressivo, o Master ficou conhecido por patrocinar, juntamente com outras empresas com ações em tramitação nos tribunais superiores, eventos jurídicos sobre o Brasil no exterior. No palco dos eventos, estavam ministros do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, além de autoridades do governo Lula.