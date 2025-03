BRB vai ficar apenas com a parte boa do Master, diz CEO do banco estatal

Desde sexta-feira, quando anunciou a compra do Banco Master, Paulo Henrique Costa, presidente do banco estatal de Brasília BRB, vem tentando explicar a lógica do negócio, em meio a uma avaliação geral de se tratar de uma operação pública de salvamento do banco controlado por Daniel Vocaro.

O BRB está se associando a um empresário polêmico, que construiu um banco considerado uma caixa preta, com ativos de qualidade questionável. Vocaro ganhou os holofotes nos últimos cinco anos com uma estratégia que elevou a carteira do carteira Master de R$ 2,5 bilhões para R$ 45 bilhões, quase que exclusivamente captados por meio de CDBs. Fez isso oferecendo retornos muito acima da média do mercado, em torno de 120% a 140% de CDI, e pagando comissões igualmente agressivas para agentes de investimento das grandes corretoras. O mercado desconfia da capacidade do banco de honrar esses depósitos, dado que possui uma carteira de ativos de alto risco, com bilhões em precatórios e ações em empresas que o mercado vê como problemáticas. Vorcaro tem ainda um histórico de condenações na CVM por manipulação de mercado e supervalorização de ativos. Sem falar no lobby agressivo, patrocinando eventos com a nata do Judiciário na Europa.

A solução desenhada foi separar a parte explicitamente problemática do negócio mais saudável do Master. A operação com o BRB deixa de fora R$ 23 bilhões em ativos estressados, como os precatórios e os fundos de participação em ações de empresas. O balanço do Master referente a 2024 ainda não foi publicado mas, segundo Costa, restariam ainda R$ 50 bilhões de ativos. É aqui que o Banco Central vai ter que se debruçar, para investigar a qualidade desses ativos.