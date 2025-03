Consignado privado alcança R$ 340 milhões em empréstimos contratados

O programa do consignado privado movimentou R$ 340,3 milhões desde o lançamento na última sexta-feira, com quase 50 mil trabalhadores contratando empréstimos por meio do aplicativo oficial da carteira digital de trabalho.

O volume médio dos empréstimos em 48.170 contratos fechados foi de R$ 7.065,14. A média das parcelas está em R$ 333,88 — o que equivale a um contrato de longo prazo: 21 meses. Cerca de 35 instituições financeiras se habilitaram nos primeiros dias do programa.

O JP Morgan fez uma simulação utilizando a carteira de trabalho de integrantes da equipe do banco de investimentos e encontrou taxas entre 2.99% a 4.99% ao mês — o que corresponde a 40%-80% ao ano. O menor patamar de juros encontrado equivale à taxa média do consignado privado que existe hoje e é restrito a colaboradores de grandes empresas, por meio de convênio com bancos. No crédito pessoal sem garantias, a taxa anualizada gira em torno de 100%.