Consignado privado tem mais de 40,1 milhões de consultas até o momento

Segundo levantamento do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV, entre 2020 e janeiro de 2025, o número de negativados saltou de 63,5 milhões para 72 milhões. — Sem o Desenrola, esse número poderia ser maior — diz Lauro Gonzalez, coordenador do FGVcemif e professor da FGV EAESP. Gonzalez teme, contudo, que mesmo com o limite de 35% no comprometimento da renda, o programa possa contribuir para o superendividamento devido à falta de educação financeira e a facilidade do acesso ao crédito nas plataformas digitais.

O programa do consignado privado, batizado de Crédito do Trabalhador, vem sendo discutido há mais de um ano pelo governo e instituições financeiras. Neste primeiro mês, os bancos vão ofertar propostas pelo app da Carteira de Trabalho, o que vai permitir deixar claro se tratar de um programa do governo. A partir de 25 de abril, os bancos vão poder ofertar diretamente, sem precisar passar pelo app. Pelas contas da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), o programa deverá elevar a carteira do consignado privado para R$ 120 bilhões. Hoje essa carteira está em R$ 40 bilhões, alcançando 3,8 milhões de trabalhadores.

Acessar taxas mais baratas via desconto em folha era um privilégio do funcionalismo público, de aposentados e de funcionários de grandes empresas. Agora, esse privilégio se estende a mais 43 milhões de celetistas, que se somam aos quase 4 milhões já contemplados.

O programa vai tirar uma fonte de receita das grandes empresas, que hoje ganham um dinheiro nada desprezível vendendo o acesso aos seus colaboradores, geralmente para o banco que processa a folha de pagamentos. O novo programa é um mar aberto — acaba a exclusividade dos bancos que já atuam nas grandes empresas e dá acesso a trabalhadores de pequenas, micro e até empregadas domésticas, a partir da integração pelo e-social.

Em conversa com a coluna, Alexandre Riccio, CEO do Banco Inter no Brasil, avalia que a taxa no novo consignado privado dificilmente ficará abaixo daquelas oferecidas para trabalhadores de grandes empresas, hoje em torno de 2,8%. Mesmo com a garantia do FGTS, o programa oferece mais riscos para os bancos justamente porque vão lidar com um mar aberto de empresas, de todo e qualquer tamanho, e de perfil de trabalhador.

"Este é um crédito que não é a prova de bala de inadimplência. Não é um crédito de fácil cobrança se o cliente sai do emprego", diz Riccio. Por falta de educação financeira, muitos trabalhadores associam a dívida ao emprego e, quando são demitidos, acham que não precisam mais pagar.