Latam obtém liminar para não pagar R$ 35 milhões a Voepass

Entenda

O acordo comercial foi firmado em junho do ano passado, com prazo de vigência até maio de 2033. A Latam se comprometeu a adquirir praticamente a totalidade da oferta de assentos da Voepass. No entanto, dois meses depois aconteceu o acidente fatal com o ATR 72, provocando a morte de 64 pessoas. A empresa reduziu fortemente a malha de voos depois do acidente.

O acordo firmado entre as partes envolvia ainda um codeshare, uma troca de horários de slots em Congonhas e uma debênture conversível em ações.

No dia 28 de janeiro, a Latam decidiu encerrar o codeshare e o acordo de compra de capacidade e se comprometeu a pagar R$ 25 milhões por mês ao longo de seis meses. Menos de uma semana depois, a Voepass entrou na Justiça com o pedido de "pré-recuperação judicial". A Latam pagou os meses de fevereiro e março. E decidiu interrompeu os pagamentos futuros diante da suspensão das operações da Voepass pela Anac, no dia 11 de março.

Além das duas parcelas R$ 25 milhões, a Latam argumenta que antecipou ainda cerca de R$ 4 milhões imediatamente após o acidente. E que desembolsou outros quase R$ 6 milhões para o pagamento da apólice de seguro da Voepass em favor dos consumidores.

A liminar suspendendo a decisão da Latam de pagar quase R$ 35 milhões para a Voepass foi concedida no dia 28 de fevereiro. O processo corre em segredo de Justiça.