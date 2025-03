Voepass tem até 10 de maio para vender slots em Congonhas

A decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de manter os slots da Voepass mesmo com a suspensão das operações deu um fôlego curto para a companhia. A empresa tem só até o dia 10 de maio para retomar suas operações ou conseguir vender os 20 slots (horário de pouso e decolagem) que possui em Congonhas, seu maior ativo hoje.

Isso porque para manter os slots de Congonhas ativo, o operador precisa realizar no mínimo 80% dos voos programados a cada temporada. A próxima temporada começa no dia 30 de março e vai até 25 de outubro. O período de 30 de março até 10 de maio representa 20% dos voos, o máximo que pode ser cancelado.

A Voepass tem 20 slots, equivalente a 3,43% da capacidade do aeroporto de Congonhas, considerando a divisão da última temporada. A companhia já teve slots com horários melhores, mas fez uma troca com a Latam no acordo selado entre as duas empresas em junho do ano passado, dois meses antes do acidente com o ATR 72, que deixou 62 mortos.