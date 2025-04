Congresso reage a 'tarifaço' de Trump e aprova medidas de retaliação

O Poder Executivo poderá autorizar as seguintes retaliações, segundo o projeto de lei:

Criar uma nova taxa de importação de bens ou serviços. Na prática, o Brasil poderia cobrar um imposto mais alto para produtos que venham dos Estados Unidos;

Restringir às importações de bens e serviços do país ou bloco econômico responsável pela barreira comercial;

Suspender concessões comerciais, investimentos e as obrigações do Brasil com acordos comerciais estrangeiros;

Em caráter excepcional, o governo poderá suspender paralisar direitos de propriedade intelectual quando as outras contramedidas forem consideradas inadequadas.

Inicialmente, o projeto surgiu após o Carrefour interromper a compra de carnes do Mercosul, o que incluiria o Brasil. O texto aprovado no Senado previu reação às decisões unilaterais estrangeiras que prejudiquem a competitividade internacional de bens e produtos brasileiros. É o caso do "tarifaço" anunciado pelos EUA.

PL desistiu de obstrução. A ideia era forçar a votação do projeto de lei da anistia aos presos em 8 de Janeiro. O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), orientou a obstrução nas comissões e no plenário da Casa, mas voltou atrás "em defesa do agro".

Obstrução é um recurso utilizado para tentar impedir os trabalhos no Legislativo e ganhar tempo. Nesses casos, os parlamentares não registram presenças nas comissões nem no plenário e podem pedir o adiamento das discussões, votações e retirada de projetos da pauta.

PL fracassou em atrapalhar a votação. Ao todo, a bancada do PL conta com 92 deputados e não interferiu na aprovação do texto. A bancada ruralista e o governo se uniram em prol da proposta.