Galípolo defende revisão de subsídios para combater a inflação

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse ser necessário uma revisão de incentivos econômicos que favorecem os mais ricos para controlar a inflação com juros mais baixos. Ele considera essa mudança um desafio geracional, essencial para tornar a política econômica mais eficiente no país.

A declaração foi dada durante evento de comemoração aos 60 anos do Banco Central, que contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do presidente do Congresso, Hugo Mota, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

O que aconteceu

Subsídios cruzados e regressivos reduzem a eficácia da política monetária no Brasil. O presidente do Banco Central, afirmou que essas distorções econômicas impedem que os juros tenham o efeito esperado no controle da inflação. Os subsídios cruzados acontecem quando um grupo paga mais caro por um serviço para que outro pague menos, enquanto os regressivos favorecem, proporcionalmente, os mais ricos.