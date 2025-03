Para ministro é 'falta de inteligência' aumentar juros para conter inflação

O que aconteceu

Ministro do Trabalho criticou alta de juros como política contra a inflação. Durante a divulgação dos dados de empregos formais no Brasil, o ministro Luiz Marinho afirmou que o aumento dos juros não deve ser utilizado como estratégia para controlar a inflação. Para ele, a solução está na ampliação da produção, e não no crescimento do desemprego.

Dados do Caged mostram criação de mais de 431 mil empregos formais em fevereiro. O levantamento aponta que o setor de serviços liderou as contratações, com 304.149 novos postos de trabalho. A indústria foi o segundo setor com maior saldo positivo, registrando 140.798 empregos formais no acumulado de janeiro e fevereiro de 2025.

Inflação acumulada dos últimos 12 meses ficou em 5,26%. O IPCA registrou alta de 0,64% no último mês. O índice segue acima do centro da meta estabelecida pelo Banco Central, reforçando o debate sobre a política monetária adotada pela instituição.

Ministro questionou a visão do mercado sobre juros e emprego. Marinho afirmou que a criação de empregos formais fortalece o país e criticou análises que defendem a restrição de investimentos como forma de conter a inflação. "Quem erra assim não pode ser chamado de especialista", declarou o ministro, referindo-se ao posicionamento de agentes do mercado financeiro.

Banco Central defende estratégia de desaquecimento da economia. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, afirmou que a política monetária atual busca reduzir a inflação e desacelerar a economia.