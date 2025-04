Valor Dólar hoje: veja como está cotação agora após tarifaço de Trump

Na véspera, o dólar registrou variação positiva de 0,27%. A alta foi guiada pelas expectativas ocasionadas com o anúncio do "tarifaço", que aconteceu simultaneamente com o fechamento do mercado no Brasil.

Dólar comercial, às 13h05

Compra: R$ 5,603

Venda: R$ 5,605

Dólar turismo, às 13h05

Compra: R$ 5,645

Venda: R$ 5,825

Bolsa de valores

Ibovespa abriu o dia em queda, mas tem oscilado bastante. Na esteira do movimento mundial, o principal índice do mercado acionário brasileiro apresentou variação negativa nos primeiros minutos do pregão, mas por volta das 11h40 subia 0,63%, com índice de mais de 132 pontos.