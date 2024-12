Campos Neto diz que cumpriu promessas e que BC atua no câmbio como pode

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira (19), em clima de despedida, que cumpriu promessas e que o Banco Central atua no câmbio da forma que pode. A declaração ocorreu durante entrevista coletiva do relatório de inflação do quarto trimestre deste ano.

O que aconteceu

Presidente do BC disse que banco vai atuar no câmbio quanto considerar necessário. "O Banco Central deve agir no câmbio quando entende que tem alguma disfuncionalidade no fluxo por alguma operação pontual, saída extraordinária ou fator de mercado", disse Campos Neto.

Campos Neto disse que o Banco Central faz intervenções em relação ao fluxo que está sendo analisado. "Entendemos que começou a ter, através do que a gente vinha levantando com o mercado, uma saída maior, uma saída atípica no fim do ano. A parte de dividendos estava acima da média e o fluxo financeiro estava bastante negativo apontando para ser um dos piores anos da história", lembrou.