Mantega: Foi criada uma crise artificial para desestabilizar o governo Lula

Campos Neto é 'Cavalo de Troia' do governo Bolsonaro, diz Mantega

No UOL News, Mantega afirmou que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é tido como "Cavalo de Troia" do governo de Jair Bolsonaro (PL).



Não tenho a menor dúvida disso [que a proximidade política dele com bolsonaristas contaminou a sua gestão à frente do Banco Central], porque ele é um cavalo de troia do governo Bolsonaro. Ele foi indicado pelo governo Bolsonaro, ele teve um desempenho diferente no governo Bolsonaro do que no governo Lula.

Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma Rousseff

A expressão "Cavalo de Troia" é usada para se referir a uma estratégia para enganar o inimigo e tem origem na história do cavalo de madeira enviado de presente pelos gregos aos troianos com soldados escondidos durante a Guerra de Troia.

Campos Neto foi indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) para comandar o Banco Central, em 2019. Ele será substituído a partir de 2025 pelo economista Gabriel Muricca Galípolo, de 42 anos, indicado por Lula.

