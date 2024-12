Ninguém tem mais responsabilidade fiscal do que eu, diz Lula após receber alta

"Entreguei esse país, sabe, numa situação muito privilegiada. É isso que eu quero fazer outra vez. E não é o mercado que tem ficar preocupado com os gastos do governo. É o governo. Porque, se eu não controlar os gastos, se eu gastar mais do que eu tenho, quem vai pagar é o povo pobre."

O presidente afirmou que o governo fez "aquilo que é possível" ao mandar o pacote fiscal para o Congresso Nacional.

"A única coisa errada nesse país é a taxa de juros estar acima de 12%. Essa é a coisa errada. Não há nenhuma explicação", declarou ele, após decisão do Comitê de Política Monetária, na semana passada, de elevar a taxa Selic em 1,00 ponto percentual, a 12,25% ao ano.

Ao receber alta, no final da manhã de domingo, Lula disse aos jornalistas que ficará em São Paulo até quinta-feira, será submetido a uma tomografia e "depois eu vou voltar a trabalhar".

Lula, de 79 anos, passou por uma cirurgia de emergência para drenagem de um hematoma no crânio, resultado de um acidente doméstico em outubro, quando levou um tombo no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça.

Ao Fantástico, ele contou que cortava as unhas no banheiro e caiu de costas, batendo a cabeça na hidromassagem.