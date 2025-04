Em momento de incerteza global, dólar pode subir mais, dizem analistas

O início do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump fez o dólar subir após um período de quedas. Na tarde de hoje, a moeda americana era cotada a R$ 5,92. Diante das incertezas do cenário global, analistas dizem que é impossível prever o que acontecerá com o câmbio e recomendam cautela para quem quer comprar a moeda.

Entenda

Momento é de instabilidade e incerteza. "Devemos esperar mais instabilidade, o que gera incerteza sobre os próximos dias a respeito de como será o comportamento do dólar", diz Douglas Ferreira, analista de câmbio da Planner Investimentos. Para ele, a instabilidade deve continuar enquanto não houver mais clareza sobre as possibilidades de negociação entre os países.

Com risco de recessão, investidores buscam ativos seguros, dentre eles o dólar. As tarifas impostas por Trump geraram um temor de recessão na economia americana, o que impacta no preço do dólar. "Todo mundo teme que a recessão se espalhe pelo mundo e se protege em ativos seguros, notadamente na principal economia do mundo", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.