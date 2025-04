13º antecipado do INSS: veja detalhes do calendário de pagamento

Os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) receberão o 13º salário da Previdência Social no primeiro semestre de 2025, seguindo a mesma antecipação realizada nos anos anteriores. Conforme o cronograma, a primeira parcela será paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio.

O que aconteceu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou decreto para antecipar o calendário de pagamento do 13º de aposentados e pensionistas. É o sexto ano seguido de antecipação do benefício para o primeiro semestre.

A primeira parcela deve ser depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio. A segunda deve ser efetuada entre 26 de maio e 6 de junho.