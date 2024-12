Após bater marca de R$ 6,30, dólar reverte alta e opera em queda

Dólar turismo também abre a quinta-feira em alta. Negociado a partir das 10h, apresenta variação positiva de 0,58% na abertura dos negócios, negociado a R$ 6,515 às 10h10.

O leilão de dólares do Banco Central nesta quinta aumentou a intervenção para US$ 15,7 bilhões. No entanto, até a semana passada, o BC havia feito apenas uma desde o início do governo Lula. Para especialistas de mercado, intervir só agora, só aumenta o medo dos investidores e sinaliza para o mercado que o pior ainda está por vir, criando uma corrida por dólares.

Mas o principal motivo da desvalorização do real é a desidratação do pacote de gastos que vem acontecendo no Congresso. Na noite de quarta (18). Os deputados, por exemplo, pedem que a inclusão do trecho que prevê que o bloqueio de até 15% das emendas só valerá para as verbas não impositivas.

Bolsa

Ibovespa abre o dia com valorização de 0,5%. Com a variação de 0,55% às 10h43, o principal índice do mercado acionário brasileiro opera nos 121.259,42 pontos. O volume de negócios da sessão soma R$ 1,28 bilhão.

Ações da Automob (AMOB3) saltam 25%. Estreante no Ibovespa, a empresa lidera os ganhos no pregão desta quinta-feira, com os papéis negociados a R$ 0,44. Qualicorp (QUAL3.SA) e Hapvida (HAPV3) também apresentam alta acima de 4%, com as ações comercializadas por R$ 1,58 e R$ 2,23, respectivamente.