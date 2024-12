Banco Central admite inflação acima do teto da meta neste ano

Índice oficial de preços não deve fechar 2024 na meta. O intervalo estabelecido pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) determina que IPCA deve terminar este ano em 3%. O valor tem margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, entre 1,5% e 4,5%.

IPCA precisa ficar abaixo de 0,2% em dezembro para não furar o teto. Com a inflação acumulada nos 12 meses finalizados em novembro em 4,87%, o reconhecimento do estouro surge em linha com a expectativa do mercado financeiro de que o índice ficará em 0,58% neste mês.

Preços dos alimentos motivam as novas projeções, afirma BC. A elevação é justificada pelo comportamento das carnes, que acompanha a forte alta do boi gordo e da carne bovina industrializada. Segundo a autoridade monetária, o movimento reflete "a demanda aquecida - em particular para a exportação - quanto à oferta mais limitada de animais para o abate, com impacto da estiagem prolongada sobre as pastagens e, possivelmente, da reversão do ciclo do boi".

Sazonalmente, o segmento tende a apresentar variações mais elevadas nos meses finais do ano, mas a aceleração no período também pode ser observada nos dados trimestrais dessazonalizados.

Relatório Trimestral de Inflação

Preços administrados evoluem em ritmo abaixo do esperado. A avaliação do BC considera o fim do reajuste da gasolina em junho. Ainda assim, a inflação do segmento foi pressionada pela alta das contas de luz, devido à passagem de bandeira verde em agosto para amarela em novembro, por conta de condições hídricas desfavoráveis.

Expectativas "continuam desancoradas" para os próximos anos. A projeção para o índice de preços em 2025 subiu 3,95% para 4,59%. Se confirmado, o percentual também supera o limite superior do intervalo de tolerância em torno da meta. Já para 2026, a estimativa de alta do IPCA avançou de 3,6% para 4%.