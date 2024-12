Mercado espera mais de US$ 4 tri em fusões e aquisições em 2025 com Trump

"Há muitas opiniões de que o governo Trump abrirá as comportas para acordos. Mas estamos um pouco mais cautelosos com relação às mudanças", disse Stephen Pick, chefe de fusões e aquisições para a região EMEA do Barclays.

A aquisição da Kellanova , fabricante de Cheez-It, pela Mars, por US$ 36 bilhões; o acordo de US$ 35 bilhões da Capital One com a Discover Financial; e a compra da Ansys, produtora de software de design, pela Synopsys por US$ 35 bilhões foram as maiores transações de fusões e aquisições do ano.

"As discussões em torno de negócios maiores estão acontecendo e continuarão a acontecer porque o ambiente será mais previsível (em 2025) do que foi na administração recente", disse Krishna Veeraraghavan, codiretor global do grupo de fusões e aquisições da Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

GRANDES NEGÓCIOS

Embora o número de transações no valor de mais de US$ 10 bilhões tenha crescido a um ritmo robusto em 2024, o número total de negócios caiu em relação ao ano passado, pois um ambiente regulatório difícil e a incerteza do ano eleitoral forçaram as empresas a adiar a busca de operações transformadoras. Apesar desses ventos contrários, foram anunciados 37 negócios avaliados em mais de US$ 10 bilhões, em comparação com 32 no ano passado.

A economia norte-americana em expansão, a demanda reprimida e os trilhões de dólares de capital não gasto nos balanços das empresas devem resultar em mais atividades de negócios no curto prazo, disseram representantes de bancos de investimento. Os principais bancos do setor estão começando a aumentar as contratações para garantir que as equipes de negociações estejam totalmente equipadas para lidar com o aumento esperado nos volumes de transações.