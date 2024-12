Governo aposta em calmaria, mas pressão sobre o dólar se mantém

Voltando ao pacote de gastos, que é uma questão central neste debate: mesmo com as medidas desidratadas pelo Congresso, que é o que se desenha, novas propostas de ajuste fiscal não devem ser discutidas ou anunciadas em 2024.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz, de forma reiterada, que o ajuste fiscal não terminou, mas o debate, se voltar ao Palácio do Planalto, não será nos próximos dias.

O que pode acontecer no curto prazo, no sentido de melhorar a percepção sobre a responsabilidade em relação às contas do país, é uma sinalização positiva do presidente Lula na reunião ministerial que pretende fazer nesta sexta-feira (20). Já se a sinalização for negativa, a pressão sobre os ativos pode se acentuar ainda nesta semana.

A fala do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Gapípolo, nesta quinta-feira (19), de que nas conversas entre o presidente Lula e Haddad há o reconhecimento de que existem problemas fiscais, alimentou a expectativa de que Lula pode fazer uma sinalização positiva.

Além da questão do pacote, há outro problema a ser resolvido, como foi lembrado também pelo ministro da Fazenda na sua última fala pública: as desonerações da folha e o Perse deixaram um buraco no Orçamento do país para o próximo ano, estimado em cerca de R$ 20 bilhões. O ministro não disse, mas sinalizou com essa fala, que medidas compensatórias (ou seja, de aumento de arrecadação) precisarão ser aprovadas no Congresso, ou editadas pelo governo até 31 de dezembro, para fechar esse buraco.

Uma medida como essa, mesmo sendo necessária, amplia a percepção do mercado de que o governo só atua pelo aumento de receitas, mas tem dificuldades de cortar gastos. O resultado deve ser mais pressão sobre o dólar e outros ativos.