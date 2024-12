Pacote de gastos tende a sair desidratado do Congresso se governo não agir

Será necessário mais do que um apelo do presidente Lula para que o Congresso não desidrate o pacote de contenção do crescimento dos gastos enviado pelo governo.

Para que as medidas não sejam reduzidas (o que vai causar também a diminuição do impacto fiscal do pacote, previsto inicialmente em R$ 70 bilhões em 2025 e 2026), o governo precisa entrar em campo na articulação política, orientar as suas bancadas e defender as medidas que propôs. Segundo o ministro Fernando Haddad, o presidente Lula, que se recupera de uma cirurgia, se prontificou a fazer ligações para as bancadas, caso seja necessário.

Os parlamentares de centro, campo majoritário no parlamento brasileiro, esperavam que o governo arcasse com o ônus político dos cortes, o que até o momento não ocorreu, especialmente porque as medidas foram anunciadas junto com a isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000, uma medida popular.