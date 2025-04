Reforma do setor elétrico prevê a ampliação da tarifa social

A reforma do setor elétrico está sendo discutida pelo governo e pode ser feita via medida provisória. Segundo o ministro Alexandre Silveira, a medida será editada até meados de maio, mas tanto o prazo quanto a viabilidade de uma reforma por medida provisória são questionados pelo setor elétrico e por parlamentares.

No Congresso, uma reforma do setor elétrico já vem sendo discutida desde 2021, em um projeto de lei (PL 414/2021) aprovado no Senado, mas que, justamente em função da complexidade e da atuação de grupos de interesse, está parado na Câmara desde então.

Fontes com quem conversei me explicaram que a ideia do MME é que a abertura do setor seja feita baseada em três pilares:

Segurança energética. O objetivo é evitar apagões, e para isso o sistema precisa ser pensado de forma integrada e com fontes diversificadas de energia mesmo no cenário de transição energética. Ou seja, ter energia segura, sustentável e acessível, o que é um desafio diante da complexidade do sistema Equilíbrio do setor. O setor é considerado desequilibrado hoje por vários motivos. Um deles é o volume atual de subsídios para fontes que não precisam mais desses incentivos. O governo defende que haja um freio nos subsídios, mas respeitando os atuais e com regras de transição Justiça tarifária. Aumento da tarifa social em faixa e volume e redistribuição dos custos do setor

A tarifa social é um programa criado em 2002, que dá descontos na conta de luz para famílias de baixa renda. No ano passado, o programa movimentou R$ 6,4 bilhões em abatimentos nas contas de 17,4 milhões de famílias no país.

Os custos da tarifa social são cobertos pela CDE (Conta de Desenvolvimento Econômico), que por sua vez é bancada pelos demais consumidores de energia na conta de luz. Como a CDE vem crescendo (há outros subsídios nela), e pressionando as contas de luz, a ideia do MME é usar para a ampliação da tarifa social recursos do Fundo Social do Pré-Sal. O artigo 47 da lei que criou o fundo social prevê aplicação de recursos em projetos de combate à pobreza e de desenvolvimento em várias áreas.