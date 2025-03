Atraso na aprovação do Orçamento tem efeito colateral positivo

O atraso na votação do Orçamento deste ano trouxe alguns problemas para o governo, como o desgaste após a suspensão de linhas de crédito do Plano Safra e a insegurança sobre a continuidade de programas como o Pé-de-Meia e o Vale-gás (estes também com questionamentos de como seriam pagos).

Mas teve um efeito colateral positivo. O atraso, causado pelo impasse em relação ao pagamento das emendas parlamentares, segurou as contas do governo neste início do ano, o que evitou o desgaste do debate interno entre a equipe econômica e demais ministérios sobre um eventual contingenciamento na largada do ano. Ou seja, o governo fez um 'ajuste fiscal' forçado no primeiro trimestre. A votação da peça orçamentária deve ser finalizada nesta semana.

Como já contei aqui, o governo está fazendo uma ginástica orçamentária para conseguir fechar as contas no azul. A meta de resultado deste ano é zero, com uma banda que permite resultado negativo de cerca de R$ 31 bilhões. Com pouca margem de manobra - o cobertor é curto - gastar o mínimo no começo do ano irá ajudar a equipe econômica a atingir o resultado.