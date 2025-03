Reforma ampla do Imposto de Renda não será feita agora

O que tende a acontecer é a tributação de lucros e dividendos para a pessoa física ou de outros investimentos hoje isentos, mas apenas para a parcela que ganha mais de R$ 600 mil por ano, e não esteja pagando o imposto mínimo de 10%. Segundo a equipe econômica, esse universo é de 150 mil brasileiros. Os que devem se tornar isentos, somam 10 milhões.

As principais dúvidas sobre a medida se concentram em cinco pontos:

Se a compensação aprovada será suficiente para cobrir a renúncia com a isenção, recalculada pela Fazenda em R$ 27 bilhões para 2026.

Como será a cobrança desse imposto dos super-ricos pela Receita. O mais lógico e viável é a apuração feita pelos próprios contribuintes no mês seguinte ao recebimento dos rendimentos, com pagamento mensal e ajuste anual (no modelo do que é feito hoje com o carnê-leão). A retenção na fonte para a cobrança é considerada complexa porque o contribuinte em geral tem uma soma de rendimentos de várias fontes.

Se há risco de o Congresso elevar a isenção para além dos R$ 5 mil - há uma proposta de isentar até R$ 10 mil, o que elevaria a compensação. Minhas fontes no Congresso dizem que não há risco, mas haverá muito debate.

Se as mudanças na tributação podem causar fuga de investimentos do país, tanto das pessoas físicas, como de empresas estrangeiras que investem no país e hoje não pagam sobre os lucros remetidos ao exterior. A equipe econômica diz que pretende evitar esses efeitos colaterais.

Se governadores e prefeitos apoiarão a medida, já que Estados e municípios recebem parte da arrecadação do Imposto sobre a Renda (no caso dos municípios trata-se do IR dos servidores, que vai direto para os cofres dos municípios e a maior parte desses servidores ficará isenta). A tendência é de apoio, mas eles irão exigir as compensações.

Reforma do consumo

Na chamada 'reforma tributária do consumo', houve uma mudança completa na sistemática da cobrança dos impostos sobre bens e serviços, que irão se fundir no novo IVA (Imposto sobre Valor Agregado) com regra de transição, fundo de compensação para estados, uma reforma profunda. Embora a equipe econômica tenha a intenção de promover uma reforma ampla nos impostos sobre a renda, há uma leitura de que não será possível aprovar neste ano algo além da alteração nas duas pontas no IR da pessoa física.

Importante lembrar que a Câmara já aprovou uma reforma sobre a renda em 2021, mas ela ficou parada no Senado.