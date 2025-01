Fundos multimercados perderam meio trilhão nos últimos três anos

Em 2024, o mercado como um todo teve captação líquida de R$ 60 bi em 2024. O resultado positivo, apesar da deterioração dos multimercados, foi impulsionado pelos fundos de renda fixa, classe de ativos que teve a maior captação da história, de R$ 243 bi. Esses ativos se tornaram atrativos pela elevação dos juros, com alta rentabilidade e risco baixo.

O grande problema desse cenário é que a parte da indústria que fica machucada é a que trabalha com inteligência e gestão.

Nos últimos três anos, os multimercados sofreram com a queda das ações da Bolsa brasileira, a B3, e com apostas dos gestores que não se concretizaram. Em 2024, houve frustração especialmente em relação ao pacote fiscal do governo, com impacto nos juros e dólar. Com isso, uma parte grande do mercado financeiro brasileiro - corretoras, gestoras, e assets - teve que reduzir operações. O que se viu na Faria Lima foram gestoras que há quatro anos tinham bilhões sob gestão voltarem a administrar cifras na casa dos milhões e corretoras com quem conversei que falam em quedas de receita na casa dos 35%.

Outro efeito negativo do cenário é que as maiores empresas brasileiras, que criam empregos na economia real, as listadas na B3, perdem a possibilidade de expansão com a captação de recursos na Bolsa de valores.

"A gente vê uma indústria de fundos muito machucada, que terá que se repensar. Temos ainda a reforma tributária que vai afetar fundos como os imobiliários e fiagros e esses fundos têm patrimônio perto de R$ 300 bi, então o cenário para 2025 ainda é muito desafiador", diz Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Way Investimentos e coordenador de Economia e Finanças da ESPM.

Para 2025

Para este ano há dois pontos que precisam ser observados, se vai haver correção nos ativos no exterior, que estão supervalorizados: essa correção pode trazer de volta recursos que saíram do Brasil para aplicar lá fora, ou se crises externas podem bagunçar ainda mais o cenário interno.