Governo Lula amplia programas para a classe média; o que mais está por vir

Reforma do IR. Estimativa da renúncia de receita com isenção R$ 27 bilhões

O volume de recursos injetados na economia tanto de forma direta, caso do FGTS, quanto via crédito, tende a pressionar os preços e a inflação. Isso porque as pessoas passam a consumir mais com o recurso extra nos orçamentos, inclusive quando trocam uma dívida cara por uma dívida mais barata. Se a oferta desses produtos e serviços não acompanhar esse aumento de demanda, os preços sobem.

Algumas das medidas anunciadas pelo governo não terão efeito imediato, caso da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Mas se aprovadas, impactarão na inflação de 2026. Um estudo da consultoria MCM diz que a medida pode aumentar a inflação em 0,4 pontos percentuais em 12 meses.

A alta de preços é o principal problema do governo Lula, que já tomou medidas para conter a inflação, com a decisão de zerar os impostos de importação de alguns alimentos e de sugerir que estados façam o mesmo para o ICMS, além do fortalecimento dos estoques reguladores. Os efeitos das medidas, no entanto, ainda não estão claros.

Com a inflação acima da meta (contínua de 3% ao ano, com tolerância de até 4,5%), o Banco Central não consegue reduzir as taxas básicas de juros, especialmente se o hiato do produto estiver positivo, sinalizando que a economia está crescendo acima do potencial. O hiato do produto é um indicador que mostra se o país tem capacidade ociosa para produzir bens caso a demanda aumente.

É por isso que a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil tem como um dos possíveis efeitos impedir que o BC reduza a taxa de juro em 2026, justamente em função dessa pressão inflacionária que não é acompanhada pela produtividade.