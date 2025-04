Recuo de Trump no tarifaço deixa impacto para o Brasil ainda mais incerto

O recuo do presidente americano Donald Trump, suspendendo as tarifas recíprocas por 90 dias para "quem não retaliou", deixou o impacto da guerra comercial ainda mais incerto para o Brasil.

Pela decisão anunciada ontem (9), praticamente todos os países, menos a China, ficam no patamar mínimo de 10%, o mesmo do Brasil. Com isso, a eventual vantagem competitiva que o Brasil teria se o primeiro anúncio fosse mantido, com muitos países com altas tarifas e para o Brasil a tarifa mínima, perde o efeito.

Justamente pelo mar de incertezas e neste cenário de possíveis novos recuos, o governo brasileiro vinha mantendo posição de cautela e deixando claro que o desejo era seguir pelo caminho da negociação.