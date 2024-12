Haddad visita Lula: 'Ele apelou para que as medidas não sejam desidratadas'

A preocupação não é à toa. Após o acidente, no final de outubro, Lula teve uma agenda intensa: sediou o G20, no Rio, com dezenas de encontros bilaterais, foi ao Uruguai para a cúpula do Mercosul e manteve a rotina de trabalho de oito a dez horas no Planalto. O máximo a que se permitiu foi faltar aos Brics, na Rússia, e à COP29, no Azerbaijão.

Auxiliares dizem esperar que, desta vez, ele diminua o passo. O presidente é conhecido pela hiperatividade e por uma certa resistência em aceitar os sinais da idade. Para isso, dizem contar com uma ajuda da primeira-dama Janja da Silva.

Dias intensos

O governo passa por dias de tudo ou nada em Brasília, com pacote fiscal de Haddad. A discussão das propostas está prevista para começar nesta segunda-feira (16), com análise dos dois projetos de lei e da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que compõem o pacote. Depois, os textos seguem para análise do Senado. O governo quer aprovar tudo, nas duas Casas, ainda neste ano.

Parlamentares têm ainda a LDO e o Orçamento de 2025 para votar. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votada na CMO (Comissão Mista de Orçamento) na próxima terça-feira (17). O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que está prevista uma sessão conjunta na quinta-feira (19) para análise dos projetos. Também há a previsão de sessões no Senado de terça a quinta para aguardar o pacote fiscal.

A regulamentação da reforma tributária voltou para a Câmara. Os deputados também têm a missão de rever as mudanças feitas pelos senadores na proposta que estabelece as regras para o novo sistema tributário do país.