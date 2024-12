Governo ganha tempo para reduzir impacto de projeto que eleva contas de luz

A liderança do governo no Senado entrou em ação nesta terça-feira (3) para frear um projeto de lei que pode pressionar as contas de luz. Trata-se da regulamentação da exploração da energia eólica em alto-mar, projeto que ficou conhecido como "PL das éolicas offshore" (PL 576/2021).

As regras são esperadas há anos pelo setor eólico e pelos estados do Nordeste brasileiro para os projetos em energia eólica fora da costa. Sem o marco regulatório, o setor não evolui. Esse é o motivo pelo qual o relator atual, Weverton Rocha (PDT/MA), apresentou o parecer na noite desta segunda (2), e, também, a ideia original do texto apresentado ainda em 2021 pelo então senador Jean Paul Prates (PT/RN).

O problema é que mudanças no texto original incluíram incentivos a vários setores durante a tramitação na Câmara dos Deputados. A conta desses subsídios será paga pelos consumidores de energia elétrica, caso eles não sejam retirados do texto. Segundo a Associação dos Consumidores de Energia (Abrace), o custo do texto como está hoje é de R$ 17 bilhões por ano até 2050.