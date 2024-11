Revisão de gastos envolve Saúde, Educação e Trabalho; entenda em 4 pontos

Qual é a expectativa do mercado e porque há nervosismo?

O mercado espera medidas estruturais, como mudanças nos pisos constitucionais de Saúde e Educação. Pelo desenho atual do arcabouço fiscal, os pisos crescem mais do que as demais despesas (são atrelados pela Constituição à receita corrente líquida e receita líquida dos impostos). A ideia é igualar o crescimento às demais despesas. A proposta avança dentro do governo, mas a aceitação do PT ainda é um desafio.

Idealmente, também há a expectativa que benefícios sociais não sejam mais reajustados pela atual política de valorização do salário mínimo, apenas pela inflação. A tendência do governo, no entanto, é de reformulação do abono salarial, do seguro-desemprego, e das regras de concessão do BPC (Benefício de Prestação Continuada).



O nervosismo ocorre em função do tamanho da dívida do país -- perto de 80% do PIB (Produto Interno Bruto) -- e da perspectiva de que, com as regras atuais, a dívida pode rapidamente se tornar impagável, por isso os juros na ponta sobem.

Qual é o cenário de aprovação das medidas?

Apesar de o tempo ser muito curto em 2024 para aprovação de uma ou mais PECs agora, é possível repetir o que foi feito na PEC da Transição, com aprovação em menos de um mês entre novembro e dezembro.

A aprovação ainda em 2024 vai depender: