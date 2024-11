Lula não anuncia corte de gastos, e Fazenda avisa que haverá mais reuniões

Estava previsto que Lula batesse o martelo sobre o valor final e sobre detalhamentos mais sensíveis do corte de despesas nessa reunião. Não havia uma promessa de anúncio, apesar da expectativa do mercado.

Pela manhã, Haddad disse que o presidente finalizaria à tarde as medidas de corte de despesas do Orçamento. O ministro afirmou que as medidas de contenção de gastos públicos estão "muito avançadas" e frisou que cabe a Lula definir a forma de comunicação das medidas, mas comentou acreditar que é possível apresentar as propostas nesta semana.

Após o final do encontro, a Fazenda informou, em nota à imprensa, que haverá mais debates com ministros sobre o assunto na terça (5). Não se sabe ainda quais pastas participarão da nova rodada de conversas.

Na reunião desta segunda (4), o quadro fiscal do país foi apresentado e compreendido, assim como as propostas em discussão. Nesta terça (5), outros ministérios serão chamados pela Casa Civil para que também possam opinar e contribuir no âmbito das mesmas informações.

Ministério da Fazenda

A Bolsa de Valores brasileira subiu e o dólar comercial caiu enquanto os investidores esperavam novidades nesta segunda (4). O Ibovespa, principal índice acionário do país, terminou o dia em alta de 1,73%, aos 130.338 pontos, e a moeda americana caiu 1,48%, vendida a R$ 5,78.

A demora para o anúncio deixou um clima de insegurança no mercado nos últimos dias, impulsionando o dólar e derrubando a Bolsa. Para tentar impedir novas altas da moeda americana e especulações com o real, como as vistas na semana passada, Haddad cancelou uma viagem à Europa a pedido de Lula para adiantar o anúncio sobre o Orçamento.