Anúncio de corte de gastos do governo pode sair nas próximas horas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (4) que as medidas de contenção de gastos públicos que serão divulgadas pelo governo estão "muito avançadas" do ponto de vista técnico. Ele deu a entender também que o anúncio dessas iniciativas pode ocorrer depois da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na tarde de hoje.

Em entrevista a jornalistas, Haddad afirmou, no entanto, que caberá a Lula definir a forma de comunicação das medidas. A expectativa do mercado é que a reunião desta tarde sirva apenas para acertar os últimos detalhes do pacote de ajuste fiscal, que logo em seguida seria anunciado.

Segundo ele, sua viagem à Europa nesta semana, que acabou cancelada a pedido de Lula, estava dependendo da definição das medidas fiscais. "Como o presidente pediu para eu ficar, e como as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico, eu acredito que nós estejamos prontos nesta semana para anunciar", disse.