Deputados preparam proposta alternativa de corte de gastos

Três deputados de partidos do centro, Pedro Paulo (PSD-RJ), Kim Kataguiri (União-SP) e Julio Lopes (PP-RJ), coletam assinaturas para protocolar uma PEC de revisão de gastos alternativa à proposta que será enviada pelo governo nos próximos dias.

O pacote do governo ainda não é público. Ele deve ser anunciado oficialmente nesta semana. Mas já se tem uma ideia do que deve estar na proposta pelas sinalizações do governo, entre outras medidas: