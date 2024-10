Emendas: demora para acordo mostra que solução não é simples; entenda

O início do debate

Em agosto, uma decisão do ministro do STF Flávio Dino, referendada pelos demais ministros, suspendeu o pagamento de emendas parlamentares até que o Congresso adotasse medidas de transparência e rastreabilidade dos pagamentos.

Poucos dias depois da decisão, em 20 de agosto, ministros do STF, representantes do governo federal e chefes do Parlamento acordaram que, em dez dias, aprovariam a regulamentação do pagamento de emendas ao Orçamento da União segundo critérios de moralidade e transparência. Passados mais de dois meses, a promessa não foi cumprida

Em agosto, escrevi aqui na coluna que a decisão do STF paralisou os trabalhos no Congresso, com impacto no debate dos temas econômicos. De fato isso aconteceu, e, agora, a discussão do Orçamento de 2025 depende do fechamento desse acordo com a aprovação do projeto de lei.