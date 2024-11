Inclusão da Defesa na revisão de gastos sinaliza cortes no 'andar de cima'

O pacote de revisão de gastos se tornou o assunto mais importante para o governo e para o mercado nas últimas semanas. De um lado, equipe econômica e Casa Civil concordam, diante dos números e previsões, que se não houver ajustes estruturais nas contas do governo o país pode testemunhar uma deterioração econômica rápida como já se viu no passado, o que no final afeta os mais vulneráveis.

Do outro, ministérios ligados aos direitos sociais e do trabalhador, além do PT, vieram a público para tentar preservar as suas áreas dentro do pacote. Um manifesto assinado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criou um racha no partido e fez com que figuras importantes da legenda, como Emídio de Souza e Aloizio Mercadante, se manifestassem publicamente a favor do pacote coordenado pelo ministro Fernando Haddad.

Viabilidade de aprovação

Apesar de terem entrado no pacote, mudanças nas previdências dos militares são difíceis de serem aprovadas. Não está claro por que o debate com a Defesa começou apenas agora, e se essa discussão pode atrasar o anúncio do pacote.

Timing do anúncio

Fontes do governo me disseram que o envio das medidas para o Congresso pode ficar para depois do G20. Em função do feriado nacional da Consciência Negra na próxima quarta-feira (20), o anúncio pode ficar apenas para a última semana de novembro, o que pressiona o calendário do Congresso Nacional.